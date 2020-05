Bekende sporters vragen regering om steun voor meer beweging: ‘Sport is essentieel’

De oproep is een initiatief van de huidige en voormalige topsporters en -trainers Bas van de Goor, Epke Zonderland, Louis van Gaal, Sarina Wiegman, Guus Hiddink en Joop Alberda en neuropsycholoog Erik Scherder. ,,Het is al lange tijd bekend dat sport vele voordelen biedt, van gezondheid tot cognitieve en sociale effecten", zegt Alberda. ,,Onze ambities om sport en bewegen veel meer betekenis te geven voor Nederland zagen een aantal jaar geleden al het eerste levenslicht. De coronacrisis werkt als een alarmbel. Mensen met een mindere vitaliteit en weerbaarheid zijn het meest kwetsbaar. Dit is het moment om in actie en tot gedragsverandering te komen, waarbij de nadruk ligt op voorkomen in plaats van genezen. We willen werken aan het nieuwe normaal", stelt Alberda.

Naast de oproep, geplaatst in het Algemeen Dagblad en de Volkskrant, stuurt het zevental een brief naar een aantal ministeries in Den Haag. De initiatiefnemers stellen dat sport en bewegen een essentiële, preventieve rol speelt om Nederlanders vitaler te maken, maar dat 'de plaats van sport in het systeem van zorg en welzijn verre van perfect' is. Ze pleiten voor een systeem waarbij mensen van jongs af geholpen worden hun leven lang gezond te blijven door sport en bewegen te integreren in hun dagelijks leven. Op school, op het werk, thuis, op de vereniging of in de sportschool, in het ziekenhuis of de zorginstelling.