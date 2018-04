Bekking zou zege graag ruilen voor leven van Fisher

De sfeer was volgens Bekking onbeschrijflijk, toen het nieuws van Fisher per email op de Brunel-boot binnenkwam. ,,Je zult iemand moeten bellen met dit nieuws...” Maar de race ging door, geheel volgens de mores van de zeilsport. ,,Onze motivatie was er nog wel. Maar ik merkte dat iedereen een tandje voorzichtiger was. Je vraagt net iets vaker of iemand is aangehaakt, past wat meer op elkaar. Dingen kunnen snel fout gaan.”



Zeker met de zware weersomstandigheden op de Zuidelijke Oceaan. ,,Het was geen moment rustig, constant minstens windkracht 7, 8 en enorme golven. Dat is voor een zeiler op zich fantastisch, je moest je soms echt even in de wangen knijpen om ervan te genieten. Maar het was ook constant zorgen dat alles heel bleef. Toen we Kaap Hoorn hadden gerond, hebben we aan dek even een fotomoment gehad met de gehele bemanning. Dat blijft een magische plek. Sommigen van ons rondden de Kaap voor het eerst.”