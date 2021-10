Belg Bashir Abdi stunt in Rotterdam Marathon met Europees record

Abdi kon in de finale, na zo’n 35 kilometer, op het juiste moment versnellen. ,,Ik had nog twee kompanen en het tempo ging omlaag. Dat kon ik niet laten gebeuren. Ik kwam naar hier om te winnen. Dus ging ik solo. Ik wist dat ik hier toe in staat was, alleen moeten de omstandigheden goed zitten.”

De Keniaan Marius Kipserem, in 2019 winnaar van de marathon in Rotterdam, arriveerde als tweede in 2.04.04 officieus en dook ook onder het oude parkoers van 2.04.11. Abdi is de eerste Europeaan in 23 jaar (Fabián Roncero in 1998) die de marathon in Rotterdam op zijn naam schrijft.