Belgen winnen openingsduel op WK hockey

Felix Denayer maakte tegen de mondiale nummer 11 al in de derde minuut de eerste treffer van het toernooi en Thomas Briels sloeg na ruim twintig minuten de 2-0 op het bord. Mark Pearson maakte in de tweede helft de 2-1 namens Canada.



België, verder ingedeeld met gastland India en Zuid-Afrika, eindigde tijdens het laatste WK in Den Haag (2014) als vijfde. Op het EK van vorig jaar, ook gehouden in Nederland, werd België tweede.



Regerend Europees kampioen Nederland, dat vierde staat op de FIH-wereldranglijst, komt zaterdag pas in actie. Maleisië is de eerste tegenstander.