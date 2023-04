Belgisch kampioene powerlifting (18) overlijdt aan ontsteking hartspier: ‘Het is zo snel gegaan‘

Laura Delava, de regerend Belgisch kampioene powerlifting bij de junioren, is maandag op 18-jarige leeftijd overleden. Delava werd getroffen door myocarditis, een ontsteking van de hartspier. ,,Het is niet te geloven. Ze was amper 18 jaar en zo sterk.”