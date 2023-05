Belgisch sprookje: emotionele Luca Brecel (28) schrijft snookergeschiedenis met unieke wereldtitel

Met videoDe 28-jarige Belg Luca Brecel heeft snookergeschiedenis geschreven. Hij kroonde zich vanavond tot wereldkampioen en daarmee is hij de eerste speler ooit van het Europese vasteland die dat presteert. Brecel versloeg eerder snookerlegende Ronnie O’Sullivan en in de finale was hij te sterk voor Mark Selby (18-15).

In het moderne tijdperk (vanaf 1969) kwamen de wereldkampioenen snooker altijd uit Engeland (26 keer), Schotland (12 keer), Wales (10 keer), Noord-Ierland (3 keer), Canada, Ierland of Australië (allen 1 keer). Maar ook vóór die tijd, vanaf 1927 (!), waren het louter Engelsen en Schotten die zich tot de beste van de wereld mochten noemen binnen de snookersport. En nu is er dus een Belg: Luca Brecel, die te sterk was voor Mark Selby.

,,Ongelofelijk, het was zo zwaar. Mark is de zwaarste tegenstander die je kan hebben in de finale”, was Brecels eerste reactie na de zege. ,,Hij blijft maar terugkomen en is zo’n vechter. Toen het 16-15 werd, dacht ik niet meer dat ik ging winnen. Ik miste ballen op een kilometer van de pocket. Maar ik maakte een goede break en toen ik op 17 kwam wist ik dat ik maar een goede kans nodig had.”

Quote Ik was zo zenuwach­tig en wilde dat het zou lukken voor België en voor Europa. Ik ben zo blij dat het is gelukt Luca Brecel

De Belg verwees naar de partij in de eerste ronde die hij met 10-9 won, nadat hij vijf keer eerder in de eerste ronde was uitgeschakeld. ,,De verschillen zijn soms heel klein”, antwoordde hij op de vraag wat het verschil was met zijn eerdere partijen in de eerste ronde. ,,Dit is zo’n groot moment. Ik was zo zenuwachtig en wilde dat het zou lukken voor België en voor Europa. Ik ben zo blij dat het is gelukt.”

Deze ochtend leken de sterren nog goed te staan voor Selby. Hij had gisteren uitgepakt met een maximumbreak van 147, de eerste ooit in een WK-finale, en had mede daardoor zijn achterstand teruggebracht tot 9-8. Maar niets of niemand die Brecel op dit WK van zijn voetstuk kon halen. Hij won uiteindelijk overtuigend met 18-15, waarna hij werd getrakteerd op een staande ovatie in The Crucible, het legendarische theater in Sheffield waar sinds 1977 het WK snooker wordt afgewerkt.

Brecel, die zijn emoties de vrije loop liet na afloop, had in zijn vorige vijf deelnames aan het WK nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Hij won dit jaar in de eerste ronde van Ricky Walden en schakelde daarna drievoudig wereldkampioen Mark Williams en zevenvoudig winnaar en titelverdediger Ronnie O’Sullivan uit. In de halve finale kwam de Belg terug van een achterstand van 14-5 tegen de Chinees Si Jiahui, de grootste comeback ooit op het WK. Na afloop ontving Brecel niet alleen felicitaties van Shelby, maar ook O’Sullivan liet via Twitter direct van zich horen. ,,Gefeliciteerd, Luca. Een geweldige prestatie en eentje die je volledig verdiend hebt. Geniet ervan, vriend.”

Nadat hij O’Sullivan versloeg, kwam hij met enkele opvallende uitspraken: ,,Voor het toernooi was ik veel aan het feesten en bleef ik op tot 06.00 of 07.00 uur in de nacht door FIFA te spelen met vrienden. We dronken veel en ik trainde niet”, openbaarde hij bij de BBC. ,,Toen ik van Mark Williams won, kwam ik om 07.00 uur thuis met de auto en dezelfde dag nog ging ik uit tot vroeg in de ochtend. Ik werd zo dronken. De volgende dag reed ik alweer terug, dus het was een totaal afwijkende voorbereiding", zei de Belg, die zich nu dus wereldkampioen mag noemen.

