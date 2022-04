Belgische golfer Thomas Pieters grote blikvanger op Dutch Open

100ste De Pacer Podcast | De grote nabeschou­wing van een histori­sche Marathon Rotterdam

Het is The Day After. De bijzondere 41ste editie van de Marathon Rotterdam gaf reden genoeg voor een heuse marathonaflevering. Nienke Brinkman en Abdi Nageeye, de nieuwe Nederlands recordhouder bij de vrouwen en de winnaar in een nieuw nationaal record, nemen de telefoon op met de spierpijn in het lijf en praten na.

11 april