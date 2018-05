Bendsneyder buiten de punten bij Moto2 in Spanje

Kan Papendal zich opmaken voor WK BMX in 2021?

13:51 De kans is groot dat het Sportcentrum op Papendal in 2021 gastheer is van het wereldkampioenschap BMX. Directeur Jochem Schellens bevestigde vandaag tijdens de wereldbekerwedstrijden op dezelfde locatie dat Papendal en de wielerbond KNWU een bid voorbereiden dat in juni bij de internationale wielrenunie UCI wordt ingediend.