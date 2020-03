Bendsneyder elfde in openingsrace Moto2

De zege op het circuit van Losail ging naar de Japanner Tetsuta Nagashima, die zijn eerste zege ooit boekte in de Moto2. Hij bleef op zijn Red Bull KTM de Italianen Lorenzo Baldassarri en Enea Bastianini een seconde voor. De Amerikaan Joe Roberts, die de pole had veroverd, eindigde als vierde.

De Spaanse motorcoureur Albert Arenas won in de Moto3. Het raceweekend in Qatar werd zonder een wedstrijd in de MotoGP-klasse afgewerkt in verband met het nieuwe coronavirus. De coureurs in de Moto2 en Moto3 verbleven al enige weken in Qatar voor testen en mochten daarom wel racen.