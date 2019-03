Bendsneyder grijpt eerste punten in GP van Argentinië

De 22-jarige Italiaan had drie weken geleden in Qatar op zijn Kalex ook al de openingsrace gewonnen. Bendsneyder greep toen als nummer zestien net naast de punten. In Argentinië scoorde hij zijn eerste punten (twee) voor het team van Roelof Waninge. Bendsneyder was vanaf plek zestien gestart en wist in de race iets op te schuiven.



De Australiër Remy Gardner eindigde als tweede, Alex Márquez uit Spanje werd derde. Márquez kreeg in de pits felicitaties van zijn broer Marc, die later op zondag van pole start in de koningsklasse MotoGP.