Bendsneyder tekent bij Nederlands team: 'Geweldig moment'

Waninge verklaarde: ,,Het is vanaf het begin onze doelstelling geweest om jonge Nederlandse talenten een kans te geven zich te ontwikkelen op het hoogste niveau. Door omstandigheden lukte dat niet altijd, maar de komst van Bo naar ons team geeft me toch een gevoel van trots. Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt om dit mogelijk maken. We kunnen niet anders dan tevreden zijn.''



Bendsneyder kreeg onlangs te horen dat hij moet vertrekken bij zijn huidige team Tech3. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2. Bendsneyder is de enige Nederlandse coureur in de WK wegrace.