Bernhard ten Brinke uit Dakar Rally

Carla Marangoni Laatste me­dail­le­win­na­res Spelen Amsterdam 1928 overleden

19 januari Carla Marangoni, de laatst levende medaillewinnares van de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928, is gisteren op 102-jarige leeftijd overleden. Als twaalfjarig meisje maakte ze deel uit van het Italiaanse turnteam dat zilver won bij de landenwedstrijd.