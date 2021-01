Beroepsverbod en celstraf voor dopingarts Schmidt

President Loekasjen­ko weigert WK ijshockey op te geven: ‘Wij zijn er klaar voor’

10 januari President Alexandr Loekasjenko van Wit-Rusland is niet van plan te zwichten onder de internationale druk om de organisatie van het WK ijshockey terug te geven. Dat zei hij in een interview met de Russische staatstelevisie. ,,Er is geen enkele reden waarom het niet in ons land kan plaatsvinden. We zijn er klaar voor en zouden het morgen al kunnen organiseren”, aldus de staatsman.