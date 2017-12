Beroerde primeur hockeyers na debacle tegen België

De ploeg van bondscoach Max Caldas oogde tegen de Red Lions machteloos en inspiratieloos. In de achterhoede werd aanvoerder Mink van der Weerden node gemist. De strafcornerspecialist kampt met een enkelblessure. Het was vooral aan Oranje-doelman Sam van der Ven te danken dat de score niet veel hoger uitviel. Van der Ven stond de hele wedstrijd op doel omdat Pirmin Blaak nog altijd ziek is. De historisch slechte start op een internationaal toernooi heeft voor Nederland geen grote consequenties. Alle acht deelnemende landen waren al bij voorbaat verzekerd van de kwartfinales. Wel moet Oranje het nu als nummer vier van poule A in de knock-outfase opnemen tegen de nummer één van poule B: Duitsland.

Het was gisteren de derde keer in korte tijd dat Nederland (op dit moment vierde op de wereldranglijst) en België (derde van de wereld) tegenover elkaar stonden. Eind augustus kroonde Oranje zich in Amstelveen tot Europees kampioen door de Zuiderburen in de finale met 4-2 te verslaan.



In de groepsfase van dat EK werd Nederland nog met 5-0 vernederd door België. Vanmiddag was België driemaal trefzeker uit een strafcorner; Loïck Luypaert (tweemaal) en Tom Boon.