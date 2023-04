Beroerde start Milwaukee Bucks in play-offs NBA: nederlaag en blessure Giannis Antetokounmpo

Antetokounmpo had last van zijn rug nadat hij in het eerste kwart hard ten val was gekomen. De Griek speelde nog even door, verdween vervolgens naar de kleedkamer om in het tweede kwart nog voor korte tijd terug te keren in het veld. Hij bleef steken op 6 punten en 3 rebounds in 11 minuten. Milwaukee moet afwachten of hij woensdag in Game 2 inzetbaar is.