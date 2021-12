Bescheidenheid Van der Poel geen toneelspel: Van Aert superieur in Dendermonde

Europese ministers eisen actie van sportfede­ra­ties: ‘Keuze FIFA voor Qatar was fout’

In een open brief hebben 23 ministers en staatssecretarissen uit Europa de internationale sportfederaties opgeroepen om beter na te denken bij de toewijzing van grote sporttoernooien aan landen. Transparantie, democratie en aandacht voor mensenrechten en arbeidsregels moeten daarbij volgens de politici centraal staan. Paul Blokhuis, de Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, behoort tot de ondertekenaars van de brief.

21 december