Beste basketballer NBA krijgt voortaan Kobe Bryant MVP Award

Bryant en zijn dochter Gianna behoorden eind januari tot de slachtoffers van een helikopter-ongeval. ,,Kobe is synoniem voor een All Star, dit is een meer dan passend eerbetoon", zei Adam Silver, commissaris van de NBA.

Bryant speelde liefst achttien keer in de All Star Game. Hij ontving de prijs voor de MVP - most valuabale player - vier keer.