Beste seizoensprestatie van Cheryl Maas op slopestyle

Meer geld voor dopingcon­tro­les in vrouwen­wiel­ren­nen

17:46 Het aantal wielrensters uit de wereldtop dat vaker op doping wordt gecontroleerd, neemt de komende jaren fors toe. Dit jaar komen 53 rensters in de zogeheten 'registered testing pool', tegen 29 rensters in 2019. Het aantal gecontroleerde rensters via dit systeem stijgt in 2021 naar 65 en in 2022 naar 74.