Betrapte Nigeriaanse atlete Okagbare 10 jaar geschorst, Britten raken olympisch zilver kwijt

Okagbare heeft een behoorlijke staat van dienst in de mondiale atletiek. Ze veroverde op de Zomerspelen van 2008 in Beijing zilver bij het verspringen en won op de WK in Moskou van 2013 zilver bij het verspringen en brons op de 200 meter. Ze werd in juli vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio betrapt op het gebruik van een verboden groeihormoon en uitgesloten van verdere deelname. Okagbare had de series van de 100 meter al gelopen en ontkent alle beschuldigingen.