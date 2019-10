Betrian naar achtste finales op WK boksen in Rusland

Beiden stonden bij de Europese Spelen eerder dit jaar in Minsk eveneens tegenover elkaar in de ring. Betrian zegevierde destijds met 3-2 en kwam met brons naar huis.



Betrian is als vierde geplaatst in haar divisie. Ze hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. Betrian bokst dinsdag in de achtste finales tegen Alzjan Chojabekova uit Kazachstan.



Nouchka Fontijn, de tweede Nederlandse deelneemster aan de WK, was in de klasse tot 75 kilogram in de eerste ronde eveneens vrij. De titelkandidate uit Schiedam komt dinsdag in de achtste finales voor de eerste keer in actie. Ze is als eerste geplaatst.