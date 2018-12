Biatleet Sjipoelin kondigt vertrek aan

Bryant en Beal toveren voor Washington Wizards

23 december Twee basketballers blonken uit voor Washington Wizards in de enerverende NBA-wedstrijd tegen Phoenix Suns. Bradley Beal maakte 40 punten, 11 rebounds en 15 assists, terwijl Thomas Bryant goed was voor 31 punten in het duel, dat de Wizards pas in de derde verlenging wisten te winnen: 149-146.