Bij atletiekbaas Lamine Diack was alles te koop

RechtszaakVanochtend is in Parijs de rechtszaak begonnen tegen Lamine Diack, de Senegalees die 16 jaar aan het roer stond van atletiekfederatie IAAF. De lijst met aantijgingen is eindeloos en gaat van het verdoezelen van dopingzaken tot corruptie en politieke inmenging.

Door Rik Spekenbrink



Voor het behandelen van de zaak tegen Diack zijn zes zittingsdagen gepland, maar gekeken naar de verdenkingen tegen de Senegalees is nauwelijks voorstelbaar dat in die tijd alles behandeld kan worden. De voormalige president van de IAAF heeft zich in zijn termijn (1999-2015) volgens de aanklagers veelvuldig schuldig gemaakt aan corruptie, witwassen, chantage en fraude. Er gingen vele miljoenen euro’s mee gemoeid, één van de redenen waarom Diack al vijf jaar onder huisarrest staat in Parijs. Meerdere keren werd de rechtszaak uitgesteld, maar vanochtend is die alsnog begonnen in de Franse hoofdstad. De voormalig verspringer hangt een celstraf van maximaal 10 jaar boven het hoofd.

Diack, die zondag 87 jaar werd, was lange tijd één van de machtigste bestuurders in de internationale sport. Maar volgens velen ook één van de meest foute.

Quote Liliya Shobukhova moest een half miljoen euro betalen om een dopingzaak tegen haar te verdoeze­len.

Meest in het oog springende aantijging is die van het verduisteren van 23 dopingzaken tegen Russische atleten. In ruil voor bijna 3,5 miljoen euro zou Diack ervoor hebben gezorgd dat die in de doofpot verdwenen. Zo konden de Russische sporters gewoon deelnemen aan de Olympische Spelen van Londen in 2012. Eerder al werd bewezen dat Diack de Russische marathonloper Liliya Shobukhova, winnares van de marathon van Londen in 2010, chanteerde. Ze moest een half miljoen euro betalen om een dopingzaak tegen haar te verdoezelen.

Volledig scherm Lamine Diack. © AFP

De atletieksport en IAAF liepen enorme imagoschade op door de dopingproblematiek en de handelswijze van Diack. Mede door het aan het licht komen van het staatsgestuurde dopingsysteem in Rusland werd een deel van de Russische equipe geweerd van de Spelen in Rio (2016) en Pyeongchang (2018).

Diack staat ook terecht voor het aannemen van steekpenningen. Zo zou Nasser Al-Khelaïfi, de president van Paris St. Germain, ruim 3 miljoen euro hebben overgemaakt aan Diack om ervoor te zorgen dat het WK atletiek in 2017 in Doha (Qatar) zou plaatsvinden. Een poging die overigens mislukte. Naar Al-Khelaïfi loopt nog een onderzoek.

Nog eens ruim 1,3 miljoen euro aan Russisch geld zou Diack hebben aangenomen om te kunnen steken in de verkiezingen in Senegal in 2011. Daarmee zou hij oppositieleider Macky Sall mede aan de macht hebben geholpen. In ruil voor het geld zou onderzoek naar Russische dopingverdachten worden vertraagd.

Quote Papa Massata Diack noemde de beschuldi­gin­gen aan het adres van zichzelf en zijn vader ‘de grootste leugens uit de sportge­schie­de­nis’.

En dan zijn er nog verdenkingen dat Diack zich zou hebben ingelaten met de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020). Als voormalig IOC-lid zou Diack diverse Afrikaanse landen hebben kunnen bewegen op genoemde steden te stemmen. En er is nog de verduistering van sponsorinkomsten. Vooral financiële instanties als de Belastingdienst in diverse landen hebben werk gemaakt van de zaak. Daarin staan ook een adviseur van Diack en een voormalig IAAF-arts terecht, net als twee Russische atletiekbestuurders. Diacks zoon Papa Massata is de zesde verdachte. Hij was marketingconsultant van de IAAF en wordt gezien als verlengstuk bij de corruptiepraktijken. Senegal weigert hem uit te leveren aan Frankrijk. Papa Massata Diack noemde de beschuldigingen aan het adres van zichzelf en zijn vader een aantal jaren geleden ‘de grootste leugens uit de sportgeschiedenis’. Ook zijn vader ontkent eveneens. Maar de lijst met beschuldigingen is lang en veelzijdig. Bij Lamine Diack, zo lijkt, was alles te koop.