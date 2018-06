Bij Verhoeven moeten uitdagers 'wachten op hun beurt'

Door Tim Reedijk Dat er een rematch tussen Verhoeven en Badr Hari komt, lijkt een zekerheidje. Verhoeven mikt op september. Tegenover Hari wil Verhoeven maar wat graag in de ring staan: hun veelbesproken treffen in december 2016 liep uit op een deceptie door de vroege armbreuk van zijn opponent. Maar neem Jamal Ben Saddik, die in december verloor van Verhoeven. Die hoeft voorlopig niet te rekenen op een rematch.

Word jij vaak uitgedaagd?

Een rematch binnenkort is dus geen optie?

,,Nee. Drie wedstrijden in zes maanden is op mijn level en gewichtsklasse best heftig, best veel. Dat heeft grote impact op je lichaam en geest, dus ik vond het wel even goed zo.”



Maar nadat Hari in maart van Hesdy Gerges won en op een rematch hintte, reageerde Verhoeven kraakhelder. ,,Laat ik wat duidelijkheid verschaffen. Ik wil in september ergens in Nederland tegenover Hari staan", zei Verhoeven toen. Volgens manager Karim Erja noemde zijn pupil een tijdstip 'omdat daar telkens naar gevraagd werd'. ,,Badr mag hier nu op ingaan, maar de onderhandelingen lopen nog."