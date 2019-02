Biles en Djokovic in de prijzen bij Laureus Awards in Monaco

Biles won in de zomer van 2016 bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro liefst vier gouden medailles. Biles won vanwege die knappe prestaties op de Spelen begin 2017 ook al de Laureus Award, maar in 2017 kwam ze helemaal niet in actie en begin 2018 gaf ze toe dat ze was misbruikt door haar voormalig turncoach. Na een zware periode beleefde ze vorig jaar een mooie terugkeer in haar sport. Biles was afgelopen november de grote ster van het WK turnen in Doha met vijf medailles, waarvan drie gouden, een zilveren en een bronzen.

Djokovic beleefde eveneens een prachtige terugkeer, nadat hij 2017 kampte met blessureleed. Na operaties aan zijn elleboog keerde hij snel weer terug op zijn vertrouwde en zeer hoge niveau. Djokovic won vorig jaar twee Grand Slams: Wimbledon en US Open. Vorige maand was Djokovic in de finale van de Australian Open ook veel te sterk voor Rafael Nadal, waarmee hij nu drie Grand Slams op rij won.



Djokovic won de Laureus Award eerder al in 2012, 2015 en 2016. Met vier Laureus Awards staat hij nu op gelijke hoogte met de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt, die vorig jaar een punt achter zijn sportcarrière zette. Vorig jaar werden Roger Federer (recordhouder met vijf awards) en Serena Williams (recordhouder met vier awards) verkozen tot sportman- en sportvrouw van het jaar in Monaco.

Novak Djokovic met zijn vrouw Jelena op de rode loper in Monaco.

Vonn en Woods in de prijzen

Lindsey Vonn (34) en Tiger Woods (43) hadden van 2013 tot en met 2015 een relatie. Vanavond vielen de twee Amerikaanse sporticonen allebei in de prijzen bij de uitreiking van de prestigieuze Laureus Awards in Monaco.

Vonn zette vorige week een punt achter haar indrukwekkende sportcarrière met een bronzen medaille op de afdaling bij het WK in Zweden. Vanavond ontving de voormalig skidiva de Spirit of Sports Award voor al haar verdiensten voor de sport in de Verenigde Staten en ver daarbuiten.

Even later viel ook Tiger Woods in de prijzen. De meest succesvolle en bekende golfer aller tijden beleefde zowel op sportief- als privégebied een paar slechte jaren, maar liet zich in 2018 weer van zijn beste kant zijn als sportman. Woods ontving de Comeback of the Year Award. Woods was in tegenstelling tot Vonn niet aanwezig in Monaco, maar liet wel een videoboodschap achter voor het publiek. ,,Deze onderscheiding is voor mij heel speciaal, want als je mij een paar jaar geleden had gevraagd of ik nog aan golf had gedaan zou ik waarschijnlijk antwoorden van niet. Het is een enorme eer.”

Onderscheidingen voor Wenger en Osaka

De Franse voetbalmanager Arsène Wenger (69) ontving de Lifetime Achievement Award. Wenger nam in mei 2018 na 22 jaar afscheid als coach van Arsenal, waarmee hij drie keer de Premier League en zeven keer de FA Cup won. De Fransman sluit niet uit dat hij nog ergens anders aan de slag gaat als coach. Wenger ontving de prijs uit handen van Juventus-icoon Alessandro Del Piero en AS Monaco-middenvelder Cesc Fàbregas, die hij als jongen van zestien jaar liet debuteren bij Arsenal.

De Japanse tennisster Naomi Osaka (21) won de Breakthrough of the Year Award, nadat ze op 9 september in de finale van de US Open verrassend Serena Williams versloeg. Vorige maand was Osaka ook de sterkste op de Australian Open door in de finale Petra Kvitova te verslaan.

