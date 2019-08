Biles evenaart met spectaculaire zesde meerkamptitel stokoud record

Net als Schroth-Lomday kroonde de 22-jarige Biles zich voor de zesde keer tot de beste meerkampster van de Verenigde Staten. Haar voorganger flikte dit kunstje in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw.



Biles, de viervoudig olympisch kampioene van Rio, verwende het publiek in Kansas City met een paar unieke elementen in haar oefeningen. Zo liet ze op de vloer een geslaagde 'triple-double' zien, iets wat nog nooit een turnster was gelukt in een officiële wedstrijd.