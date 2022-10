‘Bitch’ Laura Dijkema kent haar rol op het WK volleybal: ‘Ik zie mezelf als de aanjager’

Oran­je-bondscoach Paul van Ass stopt er nu écht mee bij HGC: ‘Hopelijk ben ik niet meer nodig’

Bij HGC ging het na afloop van de verloren wedstrijd tegen Pinoké (3-4) niet over het resultaat, maar over het definitieve vertrek van coach Paul van Ass (62). Hij combineerde het bondscoachschap bij Oranje nog met zijn rol als hoofdtrainer bij de ‘Gazellen’, maar dat is vanaf afgelopen weekend verleden tijd. Hij droeg het stokje definitief over.

26 september