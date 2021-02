Bizar record: deze honkballer tekent langste contract ooit

Fernando Tatis Jr. is dé smaakmaker van de San Diego Padres. En dat zal hij nog wel even blijven ook. De 22-jarige kortestop uit de Domicaanse Republiek staat op het punt zijn contact te verlengen met 14 jaar! Daarmee vestigt hij een nieuw record in het Amerikaanse honkbal.

Het is niet alleen clubliefde die Tatis Jr. in het zonnige Californië houdt. In ruil voor zijn handtekening ontvangt het toptalent een salaris van in totaal 340 miljoen dollar (281 miljoen euro). Daarmee is hij na Mike Trout (LA Angels, 426,5 miljoen dollar voor 12 jaar) en Mookie Betts (LA Dodgers, 365 miljoen dollar voor 12 jaar) de best betaalde speler uit de MLB.

Wat de duur van zijn contract betreft is Tatis Jr. wel de absolute nummer één. Met de deal die hem tot zijn 35ste aan de Padres bindt, breekt hij het van Giancarlo Stanton (2014) en Bryce Harper (2019), die voor 13 jaar tekenden in respectievelijk Miami en Philadelphia. Stanton speelt sinds 2018 overigens voor de New York Yankees.

Tatis Jr is de nieuwe superster van de San Diego Padres. In 143 wedstrijden waarin hij een slaggemiddelde van .301 noteerde, was hij goed voor 39 homeruns, 98 binnengeslagen punten en 27 gestolen honken. Mede dankzij bereikte de club vorig seizoen voor het eerst in 13 jaar de play-offs. Daarin werd verloren van divisierivaal Los Angeles Dodgers, de latere winnaar van de World Series.