Bizarre sponsordeal maakt van basketbalvedette Stephen Curry man van één miljard

Het huidige contract van de viervoudig NBA-kampioen met Under Armour, goed voor 20 miljoen dollar per jaar, loopt in 2024 af. De 34-jarige Curry verliet Nike in 2013 voor een deal van ongeveer 4 miljoen per jaar met het kledingmerk.