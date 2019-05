Bloemendaal dicht bij eerste titel sinds 2010

Video Volleybal­sters ook onderuit tegen Turkije in Nations League

22 mei De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd in de Nations League verloren. Turkije was in Belgrado veel sterker en won met 3-1 (25-22 25-14 21-25 25-15). Oranje leed dinsdag een 3-0-nederlaag tegen gastland en wereldkampioen Servië.