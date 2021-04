Bloemendaal naar finale Euro Hockey League, ook hockeysters Den Bosch naar eindstrijd

Het is de hockeyers van Bloemendaal gelukt de finale van de Euro Hockey League te bereiken. De enige Nederlandse deelnemer aan het Final Four-toernooi was in Amsterdam via shoot-outs te sterk voor het Belgische Royal Leopold Club: 5-4. Na de reguliere speeltijd was het 1-1.

De Belgische ploeg kwam in de tweede helft op voorsprong door Gaspard Baumgarten. Tom Degroote profiteerde na ruim een half uur van een fout van Wouter Jolie, onderschepte de bal en gaf gaf voor op Baumgarten. Jolie maakte in het vierde kwart gelijk; de strafcorner van Tim Swaen werd nog gekeerd, maar in de rebound was Jolie wel trefzeker.

Royal Leopold Club treft maandag in de eindstrijd de winnaar van het duel tussen Uhlenhorst Mülheim uit Duitsland en het Spaanse Atlètic Terrassa. De laatste editie van de Euro Hockey League werd in 2019 gewonnen door het Belgische Waterloo Ducks. Bloemendaal won het internationale clubtoernooi in 2018.

Ook hockeysters Den Bosch naar finale

Op zaterdag hebben ook de hockeysters van Den Bosch zich verzekerd van een plek in de eindstrijd van de Euro Hockey League. In het Amsterdamse Wagener Stadion was de ploeg van coach Raoul Ehren Amsterdam via shoot-outs de baas: 4-3. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.

Den Bosch-keeper Josine Koning vervulde in de shoot-outserie een hoofdrol. Ze keerde twee shoot-outs; de eerste van Maria Verschoor en de vijfde van Lauren Stam. Bij Den Bosch wisten Pien Sanders, Matla, Lidewij Welten en Sanne Koolen wel tot scoren te komen.

Frédérique Matla maakte met nog slechts een minuut en 15 seconden te spelen gelijk voor Den Bosch, dat kort daarvoor nog een doelpunt afgekeurd had zien worden. Marijn Veen had Amsterdam in het derde kwart op voorsprong gezet. Ze werd aangespeeld door Sosha Benninga en wipte de bal beheerst over keeper Josine Koning heen. Veen leek de matchwinner te worden, maar vlak voor tijd ging het nog mis voor de Amsterdamse hockeysters.

Volledig scherm De hockeysters van Den Bosch. © copyright Frank van Engelen