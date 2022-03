Bo Bendsneyder start als vijfde in GP van Indonesië, Zonta van den Goorbergh 25ste

De wedstrijd in Kuta is de tweede van het seizoen. Bij de openingsrace op het circuit van Losail in Qatar zette Bendsneyder twee weken geleden in de kwalificatie nog de zeventiende tijd neer. In de race eindigde hij toen als negentiende.

In de MotoGP veroverde de Fransman Fabio Quartararo poleposition in Indonesië, waar voor het eerst in 25 jaar weer een race in de belangrijkste motorklasse op het programma staat. De Spanjaard Marc Márquez kwam in de kwalificatie twee keer ten val. Zijn landgenoot Jorge Martin zette achter Quartararo de tweede tijd neer. Johann Zarco uit Frankrijk werd derde in de kwalificatie.