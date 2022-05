Bo Bendsneyder voor vierde race op rij in top-10 van Moto2

Video Motorcou­reur Bendsney­der zevende in GP van Amerika in Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de Grote Prijs van Amerika 9 punten gepakt in het WK in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer die rijdt voor team Pertamina Mandalika SAG eindigde op het circuit van Austin als zevende. Dat is zijn beste resultaat dit seizoen.

