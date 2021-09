Boksschandaal in Rio 2016: gesjoemel met uitslagen en omgekochte partijen

Volgens de Britse krant The Guardian is er waarschijnlijk onder meer gesjoemeld met het gevecht dat Michael Conlan destijds leverde. De Ier verloor in de kwartfinale van het bantamgewicht op dubieuze wijze van de Rus Vladimir Nikitin. De jury was verdeeld, de beslissing uiterst omstreden. Conlan zou later op zijn beurt berispt worden door het het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vanwege het gokken op olympische boksduels.

Meer details zijn donderdag te verwachten, wanneer Richard McLaren een persconferentie geeft in Lausanne over de eerste bevindingen van zijn team. Hij leidde ook het onderzoek naar de beschuldigingen over het door de staat gesteunde dopingprogramma in Rusland. McLaren en zijn medewerkers zijn drie maanden bezig geweest malversaties door mogelijk corrupte scheidsrechters in het amateurboksen in kaart te brengen. De internationale federatie AIBA had daar om gevraagd.

Geruchten dat er het nodige mis was met het bokstoernooi in Rio deden al de ronde nog voordat de eerste stoot in de ring was geplaatst. The Guardian kreeg destijds te horen dat ‘sommige partijen zonder enige twijfel zouden worden gecorrumpeerd”. Geschrokken insiders vertelden dat er onder de officials intriganten waren die de macht bezaten het jurysysteem zodanig te manipuleren dat de winnaar bij voorbaat vaststond.

Volledig scherm Vladimir Nikitin schreeuwt het uit na de uitslag van zijn partij tegen Michael John Conlan. © Getty Images