Bokstoernooi Eindhoven gaat door ondanks dreigement van bond IBA: ‘Dit is een mooi signaal’

De IBA is al sinds 2019 geschorst door het IOC vanwege de bestuurlijke en financiële chaos. Toch dreigt die bond nu met sancties tegen de Nederlandse bond als die het internationale toernooi in Eindhoven door laat gaan. Ook andere deelnemende landen, zo’n 25 in totaal, is opgedragen niet mee te doen. ,,Het is een mooi signaal dat de meeste landen gewoon naar Nederland komen. Deelnemers vanuit vier continenten hebben ondanks de dreigementen van de IBA bevestigd toch te zullen komen”, zegt Van der Vorst.