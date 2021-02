Bol klopt Klaver en verbetert wéér Nederlands record

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Bol begon dit seizoen met 50,96 in Wenen en liep toen het 23 jaar oude record van Ester Goossens, dat op 51,82 stond, uit de boeken. Daarna volgden recordtijden van 50,81 en 50,66. Met 50,64 is ze de op twee na snelste vrouw van de wereld dit jaar op deze afstand.



Bol onttroonde Lieke Klaver als indoorkampioene. Maar haar 22-jarige vriendin liep wel naar het zilver in een dik persoonlijk record van 51,21, goed voor deelname aan de Olympische Spelen. Het brons was voor Marit Dopheide met 53,17.

3000 meter

Mike Foppen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek zijn titel op de 3000 meter met succes verdedigd. Hij won de race in het Omnisport van Apeldoorn in een kampioenschapsrecord van 7.52,97. Tim Verbaandert liep naar het zilver in 7.56,52, Filmon Tesfu behaalde brons in 8.01,86. Maureen Koster greep met overmacht bij de vrouwen de titel op de langste indoorafstand. De Zuid-Hollandse won het goud in 8.56,69. Ze bleef Bo Ummels, die tweede werd in 9.12,95, ruim voor. Het brons was voor Diane van Es met 9.16,22.

Quote Het is een mooie prikkel richting die 5000 meter van vrijdag Mike Foppen Foppen verbeterde eerder deze winter al het Nederlands record op de 3000 meter indoor en zette het op 7.42,55. Met die tijd staat hij hoog op de Europese ranglijst, waardoor hij over twee weken een kandidaat is voor een medaille bij de EK indoor in Polen.



,,Ik ben nog niet heel erg bezig met die EK indoor, komende vrijdag loop ik namelijk een 5000 meter in Toulon en het is de bedoeling dat ik me daar kwalificeer voor de Olympische Spelen in Tokio”, zei de Nijmeegse atleet na afloop. ,,Het is al heel vroeg in het seizoen een wedstrijd in de buitenlucht, maar ik heb er bewust voor gekozen. Hoe eerder ik die limiet heb, hoe beter. Dat geeft rust in je hoofd en dan kan ik ook rustig gaan opbouwen naar de Olympische Spelen.”

Foppen twijfelde dan ook of hij wel de NK indoor zou lopen. ,,Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het is een mooie prikkel richting die 5000 meter van vrijdag. Ik zette twee ronden voor het einde nog even extra aan, omdat ik graag het kampioenschapsrecord wilde hebben. Als je eenmaal records in bezit hebt, word je een veelvraat en pak je wat je pakken kunt.”

Bonevacia

Liemarvin Bonevacia veroverde de titel op de 400 meter in een Nederlands record. De atleet van Rotterdam Atletiek dook als eerste Nederlander ooit onder de 46 seconden: 45,99.

Bonevacia verbeterde de 46,13 van Tony van Diepen, die met die tijd twee jaar geleden brons veroverde op de EK indoor in Glasgow. Van Diepen liep nu naar het zilver in 46,17. Het brons ging naar Jochem Dobber in 46,51.

Bonevacia, Van Diepen en Dobber hebben zich ook gekwalificeerd voor de EK indoor over een kleine twee weken in Polen.

200 meter

Quote Mijn doelen zijn wel duidelijk Onyema Adigida Onyema Adigida pakte in 20,90 de titel op de 200 meter. Met die tijd bleef hij 13 honderdsten boven het Nederlands record van 20,77, dat sinds 2001 op naam staat van Patrick van Balkom. Hij is na Van Balkom en Guus Hoogmoed de derde Nederlander ooit op deze sprintafstand.

De 21-jarige Adigida, in 2019 Europees juniorenkampioen op de 200 meter, had in het Omnisport van Apeldoorn zijn zinnen wel gezet op het Nederlands record. ,,Ik wilde graag dat record, want ik had wat goed te maken. De 60 meter zaterdag ging namelijk niet goed”, zei hij na de race.

Adigida zal niet te bewonderen zijn op de EK indoor, over een kleine twee weken in Polen. De 200 meter maakt geen deel uit van het wedstrijdprogramma. Hij kan zich gaan richten op het buitenseizoen. ,,Mijn doelen zijn wel duidelijk; een medaille op de EK onder 23 en de limiet halen voor de Olympische Spelen in Tokio.”

De limiet is gesteld op 20,24, nog flink harder dan zijn persoonlijk record van 20,82. “Maar die tijd komt vanzelf als ik wedstrijden ga lopen. Ik denk niet dat ik te veel gefocust moet zijn op die tijd, anders ga je jagen en meestal loopt dat fout af.”

Volledig scherm Onyema Adigida. © ANP