Bol niet meer zo scherp als in Tokio, maar even enthousiast: ‘Ik heb er zó, zó, zóvéél zin in’

Topvolley­bal­ster Laura Dijkema: ‘Ergens voelde ik in mijn lijf, al die ellende mag niet voor niks zijn geweest’

22 augustus Laura Dijkema zou ‘een boek kunnen schrijven’ over het afgelopen jaar. De volleybalster, nu in Roemenië voor het EK, stak elf maanden geleden moederziel alleen lopend in de nacht de Russische grens over, werd onverwachts landskampioen, maar verloor ook haar moeder.