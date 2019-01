Bolt geeft droom om profvoetballer te worden op: ‘Tijd voor andere dingen’

video NBA-re­cord: 26 driepun­ters voor Houston, Raptors laat langs Pacers

20 december Een driepunter van Fred VanVleet bezorgde Toronto Raptors met nog een kleine 26 seconden op het bord een voorsprong van één punt op Indiana Pacers. De koploper uit de Eastern Conference was daarmee teruggekomen van een achterstand die maximaal 17 punten had bedragen. De Pacers hadden er niet van terug en verloren in Canada met 99-96.