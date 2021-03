Bonden vragen politiek om perspectief: ‘4 miljoen mensen missen sport, plezier en ontspanning’

In een gezamenlijke brief doen ze een dringende oproep aan het (demissionaire) kabinet en de Tweede Kamer om bij een volgend keuzemoment meer oog te hebben voor “de helft van sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief is”.



Tot op heden is alleen buiten sporten toegestaan. Vanaf dinsdag geldt weer een kleine verruiming. Dan mogen ook mensen vanaf 27 jaar in groepjes van maximaal vier in de buitenlucht sporten, op 1,5 meter en georganiseerd op een sportaccommodatie.

Voor de binnensportbonden biedt dat geen soelaas. Zij presenteren in hun oproep zorgwekkende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen. ,,Van de 6 miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 2021 nog slechts een derde over”, aldus de bonden in hun brandbrief. ,,Zeker 4 miljoen binnensporters missen daardoor de mogelijkheid om met hun sport geluk, plezier en ontspanning te vinden. Deze groep heeft ook nauwelijks de gelegenheid om aan hun sterk afgenomen mentale en lichamelijke gezondheid te werken.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, richt zich in de brief vooral op de kinderen. ,,Zeker driekwart van de kinderen was begin vorig jaar nog actief aan het sporten, nu geldt nog maar voor net iets meer dan de helft. Dit is historisch laag. Een grote groep kinderen sport nu al bijna een jaar helemaal niet meer. Met name de sluiting - ook voor kinderen - van alle binnensportaccommodaties is daar een belangrijke oorzaak van. De gevolgen zijn ernstig en niet alleen bij kinderen. Daar moeten we ons echt grote zorgen over maken. De weerbaarheid, gezondheid en vitaliteit van de samenleving staan op het spel. Daarom is het zo belangrijk dat de binnensporten ook weer aan de gang kunnen.”

Volledig scherm © Pim Velthuizen