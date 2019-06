Bondscoach beachvolleybal Ronnes stapt jaar voor Spelen op

Beachvolleybalbondscoach Gijs Ronnes (41) stopt per direct met zijn functie. Sinds 2012 was Ronnes – in het verleden zelf succesvol volleyballer in de zaal en op het strand – verantwoordelijk voor de mannen van Beach Team Nederland. Met daarin onder meer Christiaan Varenhorst en het duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, dat hij in 2013 naar de wereldtitel begeleidde en in 206 in Rio bij de Olympische Spelen brons won.

Door Lisette van der Geest



,,Het is iets wat al veel langer speelt. Ik word er niet blij van. Ik heb moeite om energie te leveren. Ik ben niet superscherp – wat ik soms merk tijdens een evaluatie na een training of doordat ik afspraken mis. En uiteindelijk ben ik daar met Joop Alberda (technisch directeur volleybalbond Nevobo, red.) over gaan praten en heb ik de knoop doorgehakt”, aldus Ronnes.



De Nevobo zoekt momenteel naar een oplossing. De beslissing werd een dag geleden door Ronnes meegedeeld aan zijn teams die momenteel middenin hun wedstrijdseizoen zitten. Hun reactie kreeg de gestopte bondscoach niet mee. ,,Ik was emotioneel, heb het een klein beetje uitgelegd en ben daarna weggegaan. We praten een andere keer rustig.”

Timing

Christiaan Varenhorst, in 2015 samen met Reinder Nummerdor goed voor WK-zilver op de Hofvijver, baalt van de timing. ,,Die is gewoon ruk. Als het aan het einde van het seizoen, of aan het begin zou zijn, dan heb je meer tijd om naar een oplossing te zoeken. Nu is het zo dat we volgende week alweer in Polen moeten spelen.” Daarnaast kwam de beslissing voor Varenhorst ‘uit het niets’. ,,Daardoor heb ik er ook nog weinig begrip voor.”