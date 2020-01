Borstkanker geconstateerd bij Esther Vergeer

,,Ik heb geen goed nieuws: er is bij mij borstkanker ontdekt”, zegt de 38-jarige Vergeer. ,,Dat betekent dat ik me de komende tijd zal moeten richten op de behandeling en genezing hiervan. Tegelijkertijd hoop ik op diverse fronten ook zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te blijven werken. Alleen al omdat ik niet de hele dag bezig wil zijn met ziek zijn; ik hoop op die manier ook de nodige positieve energie te krijgen. Energie die ik juist nu goed kan gebruiken. Er zullen ongetwijfeld momenten zijn dat ik pas op de plaats moet maken en voor mijn gezondheid moet kiezen. Met de steun van mijn gezin, mijn familie en mijn collega’s bij de Foundation, NOC*NSF en het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament, ben ik ervan overtuigd dat ik me hier doorheen sla.”



Vergeer was in haar tijd als topsporter bijna onverslaanbaar op de tennisbaan. Ze won de Australian Open, Roland Garros en de US Open meerdere keren. Vanaf april 1999 tot aan januari 2013 stond ze bovenaan de wereldranglijst in het rolstoeltennis. Ze werd vijfmaal verkozen tot gehandicapte sporter van het jaar. Op de Paralympische Spelen veroverde ze vier keer het goud.