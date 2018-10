Boston Red Sox ook de sterkste in tweede duel

Bletterman reserve bij WK turnen

22 oktober Michel Bletterman is op de WK turnen in Doha aangewezen als reserve. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft Epke Zonderland, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt aangewezen als de vijf die op de toestellen in actie komen. Doel in de landenwedstrijd is de top twaalf.