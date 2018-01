Boten Volvo Ocean Race dobberen in windstilte

,,Het is heet en het gaat langzaam", aldus Jens Dolmer, het Deense bemanningslid op de Nederlandse boot Brunel. ,,Het is frustrerend, we hebben minder dan 100 zeemijl in 24 uur afgelegd. Overdag is het heel erg heet en is er helemaal geen zuchtje wind. Het trekt echt de energie uit je lichaam."

De vloot is door de windstilte flink naar elkaar toe gedreven. De zeven deelnemende boten aan de zeilrace om de wereld liggen binnen 12 mijl van elkaar en maken zich op voor een herstart richting Hongkong. Schipper Bouwe Bekking van de Brunel ziet nog kansen. ,,Het goede nieuws is dat we dichterbij de boten liggen die voor ons varen. Het is ontzettend belangrijk dat we die afstand nu klein houden. Op een gegeven moment komen we met de hele vloot in de Noordoostelijke passaatwinden en als je daar als eerste in komt ben je spekkoper.''