Bouwmeester gedeeld eerste op EK

,,Het is hier wel oké eigenlijk”, zei Bouwmeester na de eerste dag. ,,We zijn natuurlijk superblij dat we weer kunnen racen en een EK hebben. Er staat hier vaak een aflandige wind, dat is niet echt makkelijk omdat de wind dan niet zo stabiel is in kracht en richting. Normaal zou je zeggen dat wordt een lange week, maar dit racecomité was lekker efficiënt. Twee goede resultaten om mee te beginnen, dus ik ben wel blij.”