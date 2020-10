Bouwmeester pakt na olympisch goud en wereldtitel ook Europese titel

Terpstra/Vader Blik op EK na desastreus WK voor mountainbi­kers: ‘Iets te gek gedaan’

11 oktober Ademnood en overmoed nekten zaterdag Anne Terpstra en Milan Vader bij het WK mountainbike. Vooraf gezien als podiumkandidaten viel Terpstra al na twee ronden uit met astmatische klachten terwijl Vader zichzelf leek te hebben overschat. ,,Anne gaf aan totaal geen lucht te krijgen", keek bondscoach Gerben de Knegt terug. ,,Daar moeten we nog eens goed naar kijken." Vader had volgens De Knegt ,,iets te gek gedaan" in het begin van de race waarin hij brutaal de leiding had genomen. De 24-jarige Zeeuw vond zichzelf pas terug op de 23e plaats.