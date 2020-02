Bouwmeester terug op de troon met vierde wereldtitel Laser Radial

Marit Bouwmeester heeft voor de kust van Melbourne in Australië de wereldtitel in de klasse Laser Radial heroverd.

De Friese olympisch kampioene eindigde in de laatste race als 29ste en mocht van geluk spreken dat het haar slechtste resultaat van het toernooi was dat ze mocht wegstrepen. Ze had slechts 2 punten voorsprong op landgenote Maxime Jonker, die in de laatste race als vijfde eindigde en naar de tweede plaats in de eindstand klom. Het zilver was haar eerste WK-medialle.

Vanwege het gebrek aan wind kon er op de laatste dag maar één race worden gevaren. ,,Weinig wind, grote drukverschillen en dat maakte het heel moeilijk. Ik kwam het eerste kruisrak niet helemaal lekker uit en dan wordt het een gevecht van start tot finish”, zei de 31-jarige Bouwmeester aan de finish. ,,Ik zette het slechtste resultaat van de week neer, maar we hebben gewonnen! Supergaaf!”

Het was haar vierde wereldtitel. Bouwmeester pakte het goud eerder in 2011, 2014 en 2017. In 2018 en 2019 moest ze zich nog tevreden stellen met zilver. ,,Ik heb echt een stap gezet qua niveau. En dat is lekker om in het olympisch jaar te hebben.”

De 24-jarige Jonker begon haar WK met tegenslag, maar wist sterk terug te komen door haar races steeds keurig voorin te eindigen en zelfs het zilver te bemachtigen. ,,Dit is wel heel bijzonder. Dit voelt echt als winnen. Ik heb er zo hard voor gewerkt en voel al een paar jaar dat het erin zit. Voor mij is het echt een bevestiging voor al die jaren hard werken. Ik heb ondanks mijn mindere start aan het WK de rust kunnen bewaren en elke race weer geknokt voor elk puntje.”