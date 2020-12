Bovendeert terug in olympische trainingsgroep hockeyers, Galema valt af voor Tokio

Bondscoach Max Caldas start de voorbereiding van de Nederlandse hockeyers op de Olympische Spelen met Roel Bovendeert. De aanvaller van Bloemendaal neemt de plek in van zijn oude bekende Jelle Galema van HC Den Bosch, die niet langer in de plannen van Caldas voorkomt.

,,Jelle is een mooi mens en een echte topsporter. Hij is gedreven en een teamspeler, maar we zagen dat zijn kansen om Tokio te halen zeer klein waren. Daarom ben ik naar hem toe gereden. Nee, dat was geen leuke boodschap, maar wel een eerlijk en goed gesprek. We hebben altijd tegen de jongens gezegd dat als iemand geen kans meer maakt, we dat direct zouden aangeven. Daar hebben we naar gehandeld”, aldus Caldas.

Galema maakte in totaal 8 goals in 76 interlands, voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was hij (met onder anderen Bovendeert) een van de laatste afvallers voor het toernooi. Saillant is dat beide aanvallers veel meer gemeen hebben. Ze zijn allebei 28 jaar, groeiden allebei op in het Brabantse dorp Boxtel, speelden daar lange tijd samen bij MHC MEP en maakten op exact dezelfde dag (23 april 2013) hun debuut in Oranje.

Slecht nieuws voor Galema, maar goed nieuws voor zijn oude bekende Bovendeert, die in april 2019 voor het laatst een interland speelde en daarna niet meer werd geselecteerd. Hij is nu dus weer terug in de selectie van Caldas.

Oranje traint van 2 tot en met 10 januari op Papendal. De hockeyers zouden eerst gaan trainen in Duitsland en Spanje, maar die plannen werden in verband met het coronavirus geschrapt. Na de lange trainingsweek gaan de spelers terug naar hun clubs om zich voor te bereiden op de herstart van de hoofdklasse op 31 januari. In totaal heeft Caldas 25 spelers opgeroepen.