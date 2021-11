Doodongelukkig na olympisch goud, maar nu is de maat vol bij Nederlandse hockeyploeg

Eva de Goede scheurt voorste kruisband af en moet streep door WK zetten

Eva de Goede heeft de voorste kruisband van haar rechterknie afgescheurd. Ook de meniscus in de knie is vorige week beschadigd geraakt tijdens het gewonnen duel met België in de Pro League (3-1). De 32-jarige aanvoerster van Oranje wordt dinsdag geopereerd en staat daarna voor een lange revalidatie.

