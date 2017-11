Bram Verhofstad pakt zilver op vloer in Cottbus

De Sloveen Rok Klavora kreeg hetzelfde cijfer, maar de uitvoering van zijn oefening, de zogenoemde E-score, was hoger dan die van Verhofstad.

Ook de Rus Kiril Prokopev kwam tot dezelfde totaalscore. Hij had met 6,1 de hoogste D-score, de moeilijkheidsgraad, maar leverde in op zijn E-score.

Verhofstad, wiens oefening een D-score had van 5,9, verraste in oktober met de vierde plek op de WK in Montreal.