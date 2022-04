Brian Bogers tweede in eerste manche GP Portugal

Lois Abbingh verwacht eerste kind en mist EK: ‘Ik kijk ernaar uit om weer voor medailles te strijden’

Lois Abbingh mist in november het EK. De handbalinternational is in verwachting van haar eerste kind en is uitgerekend in oktober. Dat bevestigt de speelster die Oranje met de winnende treffer aan de wereldtitel hielp in 2019 op de website van haar Deense club Odense Handbold.

23 maart