Britse golfer Fitzpatrick (27) wint US Open

Warriors voor het eerst op voorsprong in NBA-finale en nu nog één zege verwijderd van titel

De basketballers van de Golden State Warriors hebben voor het eerst een voorsprong genomen in de finale van de NBA. De ploeg van coach Steve Kerr versloeg Boston Celtics in de vijfde wedstrijd met 94-104. De stand in de best-of-seven serie is nu 3-2 in het voordeel van de Warriors.

14 juni